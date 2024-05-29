Axios: Израиль смягчил позицию по сделке с «Хамасом»

Израиль передал посредникам — Катару, Египту и США — новое предложение в рамках сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, сообщил Axios со ссылкой на два источника. По данным издания, израильские власти, в частности, готовы смягчить некоторые требования.

В новом предложении Израиля, пишет Axios, говорится о «готовности проявить гибкость» касательно количества живых заложников, которых необходимо освободить на первом этапе. Также Израиль заявил о готовности обсудить требования «Хамаса» об «устойчивом» режиме прекращении огня.

«Это новая инициатива, и она серьезная»,— сказал источник Axios. По словам собеседников издания, власти Катара передадут представителям «Хамаса» предложение Израиля в ближайшее время.

23 мая израильский кабинет военного времени одобрил возобновление переговоров с «Хамасом» при участии посредников после двухнедельной паузы. Изначально, как сообщали СМИ, Израиль ужесточил свою позицию по некоторым вопросам. Вслед за этим представители «Хамаса» заявили, что откажутся от переговоров, если Израиль не прекратит операцию в Рафахе и войну в целом.

Последние переговоры об обмене пленных и заложников проходили в Каире. Предполагалась трехэтапная сделка: освобождение 33 израильских заложников и выход ЦАХАЛа из некоторых частей сектора Газа, возвращение остальных живых пленных и обмен телами погибших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и ''Хамас'' вымучивают новый раунд переговоров».

Лусине Баласян