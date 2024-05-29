МИД РФ обсуждал с послом Мексики отказ россиянам во въезде

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас был приглашен в МИД РФ, где ему заявили о необходимости принять меры, чтобы не допустить необоснованных отказов россиянам во въезде в страну. Об этом заявил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, российские дипломаты подчеркнули, что сложившаяся ситуация не должна повлиять на турпоток россиян в Мексику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Проблематика недопуска российских туристов в Стамбуле на авиарейсы в Мексику в настоящее время является для нас приоритетной. Ситуация находится на особом контроле генконсульства России в Стамбуле и посольства России в Мексике»,— сказал ТАСС господин Климов. Когда посол был приглашен в МИД, он не уточнил.

В начале марта Turkish Airlines опубликовала на английском и турецком языках дополнительные требования к пассажирам — на русском языке разъяснений не было. Вслед за этим авиаперевозчик снял с рейсов как минимум 50 российских пассажиров, летевших из Турции в Аргентину.

Turkish Airlines объясняла новые правила ужесточением правил приема россиян в странах Латинской Америки. Разъяснения на русском языке были опубликованы спустя почти два месяца после запроса российского посольства. Затем стало известно, что Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков связал недопуск россиян в Мексику с давлением США.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Нестыковочка вышла».

Лусине Баласян