Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ обсуждал с послом Мексики отказ россиянам во въезде

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас был приглашен в МИД РФ, где ему заявили о необходимости принять меры, чтобы не допустить необоснованных отказов россиянам во въезде в страну. Об этом заявил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, российские дипломаты подчеркнули, что сложившаяся ситуация не должна повлиять на турпоток россиян в Мексику.

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Проблематика недопуска российских туристов в Стамбуле на авиарейсы в Мексику в настоящее время является для нас приоритетной. Ситуация находится на особом контроле генконсульства России в Стамбуле и посольства России в Мексике»,— сказал ТАСС господин Климов. Когда посол был приглашен в МИД, он не уточнил.

В начале марта Turkish Airlines опубликовала на английском и турецком языках дополнительные требования к пассажирам — на русском языке разъяснений не было. Вслед за этим авиаперевозчик снял с рейсов как минимум 50 российских пассажиров, летевших из Турции в Аргентину.

Turkish Airlines объясняла новые правила ужесточением правил приема россиян в странах Латинской Америки. Разъяснения на русском языке были опубликованы спустя почти два месяца после запроса российского посольства. Затем стало известно, что Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков связал недопуск россиян в Мексику с давлением США.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Нестыковочка вышла».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...