Основан в 2011 году Владимиром Христенко, сыном бывшего вице-премьера Виктора Христенко, экс-депутатом заксобрания Кировской области Михаилом Некрасовым и их партнерами. Компания специализируется на выпуске вакцин, препаратов от онкологических, орфанных и других заболеваний, а основная производственная площадка находится в Кировской области. Один из ключевых продуктов — пентавакцина «Пентаксим» от Sanofi — выпускается «Нанолеком» по полному циклу и входит в Нацкалендарь прививок. Бизнес «Нанолека» в апреле 2023 года перешел «К2 Групп», где по состоянию на апрель 2024 года по 25% было у «Интеро инвест» Сергея Осташевича и «ДД Калита» Василия Кулькова, сына сооснователя «Фармстандарта» Егора Кулькова. По данным СПАРК, выручка «Нанолека» в 2023 году составила 18,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.