Нестеренко Владимир Михайлович

Окончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», аспирантуру Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена по специальности «анестезиология-реаниматология, онкология». Начинал как врач анестезиолог-реаниматолог, имеет степень кандидата наук. Занимал руководящие посты в производственных, дистрибуторских фармкомпаниях и аптечной рознице. В 2018 году возглавил «Аптечную сеть 36,6». В 2020 году выкупил у сети дистрибуторское подразделение «Джи Ди Пи». Осенью 2022 года «Джи Ди Пи» была продана холдинговой компании «Доминанта» — структуре, близкой к холдингу «Россиум» и группе «Регион». В мае 2023 года назначен на должность гендиректора «Нанолека».