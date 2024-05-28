ГМЗ «Петергоф» откроет обновленный Верхний сад 31 мая

Государственный музей-заповедник «Петергоф» завершил реставрацию Верхнего сада — 31 мая его откроют для посетителей, сообщила пресс-служба музея. Посещение сада останется бесплатным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Реставрация Верхнего сада началась в августе 2020 года. В ГМЗ тогда сообщили, что Верхний сад, памятник регулярного паркостроения XVIII века, не проходил комплексную реставрацию более 50 лет. В 2012-2017 годах музей-заповедника заказал научные исследования, которые выявили проблемы в состоянии памятника: зеленые насаждения были истощены, вертикальная планировка сада была нарушена, дренажно-мелиоративная система износилась. В реставрации нуждалась ограда сада, скульптуры и малые архитектурные формы: деревянные берсо, беседки, лестничные спуски. Первоочередной задачей в музее называли восстановление исторического коллектора, который проходит по всей территории сада и питает фонтаны центральной части Нижнего парка.

«Для нас Верхний сад совершенно особый памятник, он хранит петровскую энергетику, был заложен одновременно с дворцом, здесь находился петровский огород. Мы довольно долго готовили проект реставрации, который в итоге стал нацпроектом»,— комментировала генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

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