Оторвались от эталона

Цены на ключевые товары российского сырьевого экспорта все сильнее отклоняются от усредненных глобальных индикаторов. Расхождение увеличилось из-за торговых ограничений и усложнения логистики, в том числе и внутри России, отмечают эксперты Центра ценовых индексов в обзоре, посвященном публикации индекса сырьевых цен. Изменение цен на российский экспорт также теперь слабее связано с динамикой цен на нефть — этот фактор стоит учитывать при прогнозировании курса рубля, замечают в центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены поставок российского сырья на экспорт все сильнее расходятся с мировыми

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Цены поставок российского сырья на экспорт все сильнее расходятся с мировыми

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Цены российского сырьевого экспорта значительно отличаются от мировых, следует из данных индекса сырьевых цен, рассчитанного Центром ценовых индексов (ЦЦИ). Если расхождение с сырьевым индексом Bloomberg варьирует (при этом до конца 2021 года отмечается тесная корреляция, см. график), то отклонение от индексов МВФ и Всемирного банка увеличивается с конца прошлого года. Сейчас значение индекса составляет 69,22 пункта (за 100 пунктов взят показатель на январь 2022 года). Для сравнения, по данным на 5 января 2024 года, значение индекса составляло 68 пунктов. Выше 100 пунктов индекс находился до ноября 2022 года. Для расчета показателя используются ценовые индикаторы ЦЦИ по сырьевым товарам, веса же фиксируются на год (на нефть приходится менее 50%). Значение нового индекса будет публиковаться еженедельно, сообщила глава центра Наталья Порохова.

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Сильнее всего на отклонение цен влияют возросшие расходы на логистику. Так, дисконт на российскую нефть (в мае, по оценке ЦЦИ, разница в стоимости Urals в портах северо-запада к Brent составляла $16 на баррель) теперь состоит из трех частей: основная — это более высокие расходы на доставку (минус $11,3 к стоимости барреля марки Brent); вклад торговых ограничений в ЦЦИ оценивают в $3,2 на баррель (но часть санкционных рисков учитывается в стоимости логистики); а поправка на качество снижает цену еще на $1,5 на баррель.

В среднем теперь 80% изменений дисконта Urals определяются стоимостью морской логистики.

До 2022 года дисконт был небольшим и определялся лишь разницей в качестве нефти.

Газовые индикаторы (такие как TTF, Henry Hub) применимы лишь к небольшой доле контрактов, а большая часть газа продается с привязкой к нефти, на этом рынке нет единого ценообразования — так, стоимость трубопроводного газа, экспортируемого в Китай, почти вдвое ниже, чем у СПГ, поставляемого в Азию. Российские и мировые цены поставок энергетического угля также отличаются вследствие более высоких расходов на логистику и торговых ограничений — этот дисконт возник лишь в 2022 году (в коксующихся углях разница определяется качеством — дисконт здесь был и раньше). Цены же на удобрения более волатильны и зависят от арбитража на региональных рынках, логистики, сельхозсезонов в разных полушариях и экспортной политики Китая, поясняют в центре. Выше бенчмарка торгуется российская пшеница — премия к фьючерсам CBOT в размере $10–20 за тонну (это цены внутреннего рынка США), а российское подсолнечное масло на фоне увеличения экспорта на азиатские рынки оказалось дешевле пальмового.

Все большее влияние как на стоимость экспорта, так и на импорт оказывает состояние внутренней логистики: весной импортеры столкнулись с ростом издержек из-за удорожания контейнеров в Китае, а стоимость железнодорожного фрахта выросла на фоне сокращения количества поездов сообщения Китай—Россия и удорожания морских перевозок, отмечают в ЦЦИ. Заметим, с марта статистика внешней торговли РФ отражает более низкие объемы импорта при увеличении экспортных поставок.

При этом динамика цен на российский экспорт все меньше похожа на динамику цен на нефть (последние, например, показывали выраженный рост с начала года).

Рост цен на нефть не всегда коррелирует и с увеличением экспортной выручки по другим товарам, замечают в ЦЦИ, поэтому учет индекса упрощает прогнозирование динамики рубля, особенно с учетом валютных интервенций по бюджетному правилу (валютные интервенции привязаны именно к ценам на нефть). Отклонение же налоговой цены на нефть от цены на нефть ЦЦИ позволяет оценивать эффективность налоговой нагрузки сырьевых отраслей, отмечают в центре.

Татьяна Едовина