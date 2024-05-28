Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении вступить в БРИКС

Пресс-секретарь правительства Таиланда Чай Ватчаронг сообщил, что кабинет министров страны одобрил проект письма о намерении присоединиться к БРИКС. Он добавил, что представители страны намерены посетить 16-й саммит организации, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

«Членство в группе БРИКС принесет Таиланду пользу во многих аспектах, например, в повышении роли Таиланда на международной арене, определении направления международной экономической политики, а также даст возможность присоединиться к созданию нового мирового порядка»,— говорится в сообщении на сайте правительства Таиланда.

В материале указано, что на 15-м саммите БРИКС был утвержден документ о расширении состава участников организации. Участие в предстоящем саммите, как сообщил Чай Ватчаронг, должно ускорить процесс вступления Таиланда в БРИКС.

Проект письма о намерении присоединиться к организации подготовил МИД Таиланда. В нем говорится, что страна придает большое значение многостороннему подходу и повышению роли развивающихся стран на международной арене.

В августе 2023 года на саммите в Йоханнесбурге главы стран БРИКС приняли декларацию о расширении организации. Изначально в нее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года членами организации стали Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Заявку на вступление подали Таиланд, Индонезия, Казахстан, Венесуэла и другие. Аргентина, которая получила приглашение в БРИКС, отказалась от вхождения в организацию.

Подробнее о расширении БРИКС — в материале «Ъ» «На холоде БРИКС расширяется».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...