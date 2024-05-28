Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении вступить в БРИКС

Пресс-секретарь правительства Таиланда Чай Ватчаронг сообщил, что кабинет министров страны одобрил проект письма о намерении присоединиться к БРИКС. Он добавил, что представители страны намерены посетить 16-й саммит организации, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

«Членство в группе БРИКС принесет Таиланду пользу во многих аспектах, например, в повышении роли Таиланда на международной арене, определении направления международной экономической политики, а также даст возможность присоединиться к созданию нового мирового порядка»,— говорится в сообщении на сайте правительства Таиланда.

В материале указано, что на 15-м саммите БРИКС был утвержден документ о расширении состава участников организации. Участие в предстоящем саммите, как сообщил Чай Ватчаронг, должно ускорить процесс вступления Таиланда в БРИКС.

Проект письма о намерении присоединиться к организации подготовил МИД Таиланда. В нем говорится, что страна придает большое значение многостороннему подходу и повышению роли развивающихся стран на международной арене.

В августе 2023 года на саммите в Йоханнесбурге главы стран БРИКС приняли декларацию о расширении организации. Изначально в нее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года членами организации стали Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Заявку на вступление подали Таиланд, Индонезия, Казахстан, Венесуэла и другие. Аргентина, которая получила приглашение в БРИКС, отказалась от вхождения в организацию.

Подробнее о расширении БРИКС — в материале «Ъ» «На холоде БРИКС расширяется».

Петр Бузлаев