Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС выведен на полную мощность

Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион «Росатома») вчера был выведен на полную мощность. 25 мая в 09:26 энергоблок был включен в сеть после проведения краткосрочных ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании, сообщили в пресс-службе АЭС.

Сейчас все энергоблоки Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку 3 500 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон рядом с АЭС соответствует естественным значениям.

Ранее сообщалось, что пятый энергоблок Нововоронежской АЭС был отключен от сети 14 мая. Причиной отключения стала неисправность на тепломеханическом оборудовании, которую специалисты устраняли по согласованной в установленном порядке заявке.

Денис Пискунов

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