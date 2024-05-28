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Коммерсантъ FM
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Новак поручил принять меры для недопущения серого экспорта топлива

Вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил принять меры для недопущения серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через ЕАЭС. Кроме того, он поручил держать на контроле ситуацию с обеспечением топливом восточных регионов страны и Крыма.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как указано в сообщении на сайте правительства, Минэнерго на совещании отчиталось о стабильных ценах на топливо в оптовом и розничном сегментах. Министерство также сообщило, что запасы топлива находятся на высоком уровне, а железнодорожные перевозки идут по графику. «Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом»,— говорится в материале.

На заседании также присутствовали представители Минсельхоза, Минфина, ФАС, депутаты Госдумы. Кроме того, в нем принимали участие РЖД, Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа и нефтяные компании.

В сентябре 2023 года Минэнерго сообщило, что к тому моменту с начала года объем серого экспорта топлива из России составил несколько миллионов тонн. В январе 2024 года Александр Новак поручил министерствам и ведомствам представить предложения по недопущению серого экспорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин зимует на родине».

Петр Бузлаев

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