Главного бухгалтера Мариинского театра убрали со страницы сайта учреждения

Из раздела «Руководство» со страницы официального сайта Мариинского театра в Петербурге убрали главного бухгалтера Марину Бабушкину. По данным Министерства культуры РФ она была вторым по уровню зарплаты сотрудником в театре. На изменения на сайте обратило внимание издание «Деловой Петербург».

По данным Минкульта, в 2020 году госпожа Бабушкина получала более 450 тыс. рублей в месяц. Выше зарплата в Мариинском театре только у художественного руководителя Валерия Гергиева — более 650 тыс. рублей в месяц. В этом же году, по информации Федерального казначейства, средняя зарплата в Мариинском театре составляла примерно 102 тыс. рублей.

Причина изменений информации на сайте театра не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург занимает второе место по динамике роста зарплат среди регионов Северо-Западного федерального округа. С прошлого года доход жителей города вырос почти на 20 тыс. руб. и составил в среднем 74,7 тыс. рублей.

Варвара Рудич

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