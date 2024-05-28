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За два дня из Приокского района Нижнего Новгорода вывезли 12 тонн покрышек

В минувшие выходные 25-26 мая из Приокского района Нижнего Новгорода на переработку вывезли 12 тонн автомобильных покрышек. По данным городской администрации, это первый организованный вывоз в районе в с начала года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ежегодно на территории района собирают и складируют в определенных местах около 80-90 тонн покрышек, которые потом выводятся.

По словам главы района Михаила Шатилова, резиновые покрышки относятся к IV классу пожароопасности. «Не нужно ставить их перед домами, сажать в них цветы. Они не делают район лучше и красивее»,— отметил чиновник и попросил нижегородцев с пониманием отнестись к ситуации, если покрышки уберут из их палисадников.

Андрей Репин

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