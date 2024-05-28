Подсудимые высокого полета

В Кировском райсуде Уфы продолжился процесс над бывшим министром транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александром Булушевым и его заместителем Русланом Гариповым. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем нарушение интересов государства. Подсудимые вину не признают. Адвокат Александра Булушева ходатайствовал о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий. Рассмотрение заявления запланировано на 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов



Вчера в Кировском райсуде Уфы под председательством Рустема Шаймухаметова продолжился процесс над бывшим министром транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александром Булушевым (возглавлял министерство с июня 2021 по ноябрь 2022 года) и действующим заместителем главы регионального минтранса Русланом Гариповым. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, повлекшем нарушение интересов государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», причиной возбуждения уголовного дела стали два госконтракта, заключенные региональным минтрансом весной 2022 года с санкт-петербургским ООО «Скайкоптер» на авиаперелеты правительственной делегации по маршрутам Уфа — Волгоград — Уфа (конечным пунктом была Донецкая Народная Республика — «Ъ-Уфа») и Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа. Как установило следствие, госконтракты с перевозчиком были заключены постфактум, чем были нарушены интересы других участников рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общая сумма ущерба бюджету составила 34,5 млн руб.

Вчера подсудимые заявили, что дадут показания в конце судебного процесса. Руслан Гарипов, в частности, отметил, что ему «обвинение непонятно».

«Не понимаю, в чем меня обвиняют. Нет, русский язык я, конечно, понимаю. Вину не признаю»,— заявил он.

Александр Булушев заявил примерно то же самое: «Обвинение мне непонятно. Не понятен мотив, юридическая оценка моих действий. Виновным себя не признаю».

«То есть вы понимаете, в чем вас обвиняют, но виновным себя не признаете?» — переспросил судья. Оба подсудимых ответили положительно.

Затем адвокат экс-главы минтранса Рустам Лукманов ходатайствовал о возвращении уголовного дела в прокуратуру. В обосновании своего заявления господин Лукманов заявил, что в декабре 2022 года Следственный комитет возбудил в отношении неустановленных лиц уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и присвоении или растрате бюджетных денег (160 УК РФ). Поводом к уголовному делу, продолжил адвокат, стало постановление прокурора Башкирии о направлении материалов проверки в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании.

«На четвертой странице постановления прокурор республики указывает буквально — цитата: „Учитывая изложенное, в действиях министра транспорта и дорожного хозяйства республики Башкортостан Булушева предусматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РФ, его заместителя Гарипова — признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, генерального директора ООО «Скайкоптер» Котова — признаки состава преступления, предусмотренного чч. 4, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ”»,— сказал Рустам Лукманов.

Из вышеперечисленного, продолжил адвокат, следует, что должностные лица минтранса были установлены и известны, когда прокурор направлял в правоохранительные органы постановление.

«Таким образом, на момент принятия решения о возбуждении дела должностное лицо, выносившее постановление о возбуждении дела, достоверно знало, кто именно, по мнению правоохранительных органов, является лицом, совершившем преступление, однако намеренно не указало в постановлении данные Булушева и Гарипова и того, что дело возбуждается в отношении них конкретно,— добавил господин Лукманов.— Между тем еще в 2006 году судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, буквально указала, что возбуждение дела по преступлениям, предусмотренным ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — «Ъ-Уфа») и ст. 286 УК РФ, не в отношении конкретных лиц не допускается».

По словам Рустама Лукманова, когда дело возбуждается в отношении конкретного лица, оно, приобретая статус подозреваемого, имеет право знакомиться с материалами дела, пользоваться услугами защитника, опровергать позицию органов следствия, участвовать в следственных действиях и прочее.

«Между тем после возбуждения дела Булушев и Гарипов пребывали в статусе свидетелей и были лишены возможности пользоваться вышеперечисленными уголовно-процессуальными правами, а затем спустя год им обоим сразу же предъявляется обвинение и буквально в течение двух рабочих недель объявляется о завершении расследования дела»,— отметил адвокат.

Решение по ходатайству должны вынести 25 июня.

Венера Хисамова