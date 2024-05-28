Законопроект спустили на воду

Депутаты Курултая Башкирии планируют предоставить спасателям право составлять административные протоколы и привлекать к штрафам за купание в неположенном месте и в нетрезвом виде. Для этого инициированы поправки в республиканский кодекс об административных нарушениях, законопроект на рассмотрение внес комитет по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам республиканского парламента. Инициативу рассмотрят на ближайшем заседании Курултая. В аварийно-спасательной службе Уфы отмечают, что главное для их сотрудников — предотвращение несчастных случаев на воде и спасение людей. Юристам инициатива представляется сложнореализуемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курултай Башкирии намерен наделить спасателей правом привлекать к ответственности пьяных пловцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Курултай Башкирии намерен наделить спасателей правом привлекать к ответственности пьяных пловцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Башкирии спасателям могут предоставить право составлять административные протоколы за купание на неофициальных пляжах и в нетрезвом виде. С такой инициативой выступили депутаты комитета по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам республиканского парламента. Предложено внести поправки в кодекс об административных нарушениях Башкирии, включив в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, спасателей республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований.

Штраф за купание в местах, где установлены таблички с запретами, составляет для граждан от 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб., для юрлиц — от 15 тыс. руб. до 25 тыс. руб.

Законопроект разработан «в целях недопущения происшествий и гибели людей на водных объектах», говорится в обосновании к документу. В Башкирии ежегодно во время купального сезона тонут более ста человек. Большинство погибших — те, кто плавают в нетрезвом виде и на диких пляжах.

«Сотрудники спасательных служб могут вмешаться в ситуацию, уже когда ЧП произошло. Новый закон даст спасателям полномочия профилактировать правонарушения, принимать меры по недопущению трагедий и более эффективно обеспечивать безопасность отдыхающих на воде»,— прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

По данным управления гражданской защиты Уфы, в прошлом году на официальных пляжах в помощи нуждались 44 человека, все они были спасены. Утонули 12 человек, которые купались в необорудованных местах.

В городском управлении гражданской защиты отмечают: основная задача спасателей — предотвращение несчастных случаев и спасение, поэтому главное, чтобы нововведение не мешало выполнению их прямых обязанностей.

Ранее административные протоколы за купание на неофициальных пляжах или в нетрезвом виде составляли сотрудники центра общественной безопасности Уфы, полиции, профилактические группы из сотрудников администраций районов.

«Просто теперь планируется наделить такими полномочиями и спасателей. Например, для спасателей, которые дежурят на пляже, это будет и плюсом, и минусом. С одной стороны, у них появится весомый аргумент в споре с купальщиками, которые заплывают за буйки. С другой стороны, на берегу, когда они будут составлять протокол, выяснять данные и так далее, они будут отвлекаться от своих прямых обязанностей, что может привести к гибели на воде как взрослых, так и детей»,— сообщила спасатель, руководитель пресс-службы управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина.

Адвокату Роману Петрову инициатива представляется сложнореализуемой.

«Спасатели — это работники аварийно-спасательных подразделений, которые действуют в соответствии с ФЗ „Об аварийно-спасательных службах…“, где четко определен круг их должностных обязанностей и прав. Чтобы наделить спасателей правом составления протоколов об административном правонарушении, должны быть внесены изменения в федеральное законодательство,— отметил эксперт.— Кроме того, сомнительным в принципе представляется его реализация. Как они будут оформлять эти протоколы на практике? Люди купаются в неположенных местах: человек в плавках вряд ли имеет при себе документы, удостоверяющие его личность. На кого они будут выписывать протокол, задерживать, доставлять его в отдел полиции для идентификации? Это очень большая дополнительная нагрузка на специалистов, основная задача которых — спасение жизни людей».

Член исполкома республиканского отделения Ассоциации юристов России Надежда Крылова согласна, что при реализации новых полномочий у спасателей могут возникнуть проблемы, «поскольку у граждан отсутствует обязанность иметь при себе документ, удостоверяющий личность».

Партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков полагает, что отсутствие документов у отдыхающих и возможные трудности с установлением личности «здесь стоят на втором плане». «Думается, законодателям важнее принять превентивную меру по защите людей и назначить ответственных на летний сезон в лице спасателей»,— отмечает господин Яблоков.

Наталья Балыкова