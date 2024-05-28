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Коммерсантъ FM
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Путин: США давят и подчиняют неуверенные в себе страны

Президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Узбекистане заявил, что видит в политике США «элементы имперского поведения». По его словам, одним из таких элементов можно считать визиты американских чиновников в Латинскую Америку, Африку и на Восток в преддверии выборов президента США. С помощью таких визитов, по мнению президента, США оказывают давление на «неуверенные в себе» государства со слабым суверенитетом.

«Новизны здесь никакой нет, я имею в виду то, что сейчас происходит, что вояжеры по всему миру летают то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток. И всех запугивают. Это же элементы имперского поведения»,— сказал Владимир Путин.

По словам президента, США легче «давить и подчинять» себе «неуверенные» государства, в которых действует много американских неправительственных организаций. В таких странах, по мнению Владимира Путина, легче манипулировать общественным мнением, оказывать давление на действующую власть. Президент отметил, что США пытались давить и на Центральную Азию, но она не «встала на колени» и не стала «слепо исполнять любые указивки из-за океана».

По его словам, «имперские амбиции» США «в значительной степени» связаны с внутриполитическими событиями. К ним президент отнес президентскую кампанию. «Вот сейчас выборы скоро президента, и действующие власти хотят подтвердить свой статус империи»,— сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что «имперское» поведение США отмечают американские политические обозреватели и аналитики. По словам Владимира Путина, многим гражданам США не нравится «быть империей и нести на себе такой имперский груз». Президент отметил, что нежелание «быть империей» связано с боязнью ответственности,— противники такого политического курса не хотят подвергать свою страну опасностям и сложностям.

Подробнее о поездке Владимира Путина в Узбекистан — в репортаже Андрея Колесникова «Нас утро встречает Ташкентом».

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