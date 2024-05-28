Пять домов сгорели и пострадали во время пожара в нижегородском поселке Сява

В нижегородском поселке Сява (Шахунский район) во время пожара сгорели или пострадали пять домов и три хозяйственные постройки, сообщило региональное управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Фото: МЧС

Сообщение о пожаре поступило 28 мая в 12:53. Погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, полностью уничтожены и повреждены два жилых дома, рядом с ними двебани и гараж, а также три нежилых дома.

По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. На месте продолжают работу пожарные подразделения МЧС.

Андрей Репин