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обновлено 17:10

Пять домов сгорели и пострадали во время пожара в нижегородском поселке Сява

В нижегородском поселке Сява (Шахунский район) во время пожара сгорели или пострадали пять домов и три хозяйственные постройки, сообщило региональное управление МЧС.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Сообщение о пожаре поступило 28 мая в 12:53. Погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, полностью уничтожены и повреждены два жилых дома, рядом с ними двебани и гараж, а также три нежилых дома.

По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. На месте продолжают работу пожарные подразделения МЧС.

Андрей Репин

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