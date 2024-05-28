Создание туристского центра в Форельной башне в Изваре займет 3 года

Форельную башню, расположенную в деревне Извара в Ленинградской области, отреставрируют за три года, после чего в ней разместится туристский центр и музей форелеводства, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

«Грант на создание проекта реставрации и экспозиции в размере 7 млн рублей получен по итогам конкурса фонда Потанина. Проектирование займет 1,5 года. Еще 1,5 года продлится реставрация, финансирование которой осуществит областной бюджет»,— сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

В апреле стало известно, что правительство Ленобласти получило грант от Фонда Потанина на реставрацию Форельной башни — трехэтажного здания в деревне Извара, построенного в начале XX века. Здание было частью рыбзавода: оно было одновременно водонапорной башней, электростанцией, фермой для форели, холодильником для молока и лабораторией с образцами рыб.

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