В Черноземье за неделю не изменилась заболеваемость коронавирусом

За неделю с 20 по 26 мая в Черноземье выявили 364 случая коронавируса, как и неделей ранее. Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе зарегистрировали 1 372 481 случай.

Выздоровели за неделю 393 пациента, неделей ранее — 456, с начала пандемии — 1 348 250. Умер один человек, неделей ранее — также один, с начала пандемии — 22 238.

В Белгородской области диагноз подтвердился у 107 человек, неделей ранее — у 92 (всего — у 184 734). Вылечились 153 пациента, неделей ранее — 82 (всего — 182 401). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано (2 384).

В Воронежской области количество заболевших выросло на 147, неделей ранее — на 133 (всего — 539 215). Выздоровели 109 пациентов, неделей ранее — 218 (всего — 530 144). Летальных исходов, как и неделей ранее, не установлено (8 705).

В Курской области инфекцию обнаружили у 17 человек, неделей ранее — у 18 (всего — у 158 915). Вылечились 17 пациентов, неделей ранее — 12 (всего — 156 356). Летальных исходов, как и неделей ранее, не было (2 545).

В Липецкой области коронавирус диагностировали у 36 человек, неделей ранее — у 46 (всего — у 190 260). Выздоровели 36 пациентов, неделей ранее — 50 (всего — 185 270). Скончался, как и неделей ранее, один человек (всего — 4 074).

В Орловской области выявили 38 зараженных, неделей ранее — 40 (всего — 149 200). Вылечились 36 пациентов, неделей ранее — 55 (всего — 146 757). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зарегистрировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области подтвердились 19 случаев ковида, неделей ранее — 35 (всего — 150 157). Выздоровели 42 пациента, неделей ранее — 39 (всего — 147 322). Летальных исходов, как и неделей ранее, не было (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 12 342 человек (всего — 24 516 234), вылечились — 12 876 (23 648 804), умерли — 48 (403 139).

О том, придет ли в Россию группа новых штаммов коронавируса FLiRT,— в публикации «Ъ».

Алина Морозова

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