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Коммерсантъ FM
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РБК: «Лента» возобновила закупку кормов для животных от Mars

Сеть магазинов «Лента» постепенно возобновляет поставки кормов для животных, производимых компанией Mars. Какие именно бренды кормов вернутся в магазины «Ленты» — неизвестно. Mars производит корма под брендами Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree.

«Мы возобновляем поставки части ассортимента, который востребован нашими покупателями и по которому мы сможем обеспечить стабильные цены»,— сказали в пресс-службе «Ленты» РБК. Компания Mars также подтвердила возобновление заказов от сети магазинов и отгрузки товаров.

«Лента» приостановила закупку производимых Mars кормов в апреле, так как не смогла договориться с компанией о ценах. Тогда в Mars сообщили, что продолжают производство кормов в запланированных объемах, а цены на эту продукцию не повышали полтора года, несмотря на удорожание сырья и логистики.

Из-за закупочных цен сеть магазинов также отказалась от работы с некоторыми производителями кондитерских изделий, косметики и бытовой химии. Эксперты связывают действия «Ленты» с ростом масштаба сети после приобретения «Монетки», но видят риски сужения ассортимента и снижения трафика.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Лента" опоясала полки».

Евгений Белоусов

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