Слесарь дзержинского «Даниели Волга» скончался в больнице

В Дзержинске 31-летний слесарь механосборочных работ машиностроительного завода «Даниели Волга» умер после падения на него части запорной арматуры. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.

Несчастный случай произошел в 8:35 27 мая во время приемочных испытаний гидроцилиндра. Запорная арматура разрушилась, часть конструкции упала на слесаря. Он скончался в больнице вечером того же дня.

Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины случившегося.

Елена Ковалева