С начала месяца в Петербурге выявили более 4 тыс. нарушений на электросамокатах

Пешие инспекторы Городского центра управления парковками зафиксировали в Петербурге за месяц более 4 тыс. нарушений правил пользования электросамокатами в зоне платной парковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как сообщили 28 мая в комитете по транспорту Петербурга, в 80% случаев всех нарушений водители СИМ не спешиваются на пешеходных переходах, а продолжают езду. По прежнему часто фиксируется движение на одном электросамокате нескольких человек, использование самокатов несовершеннолетними, движение по улично-дорожной сети с нарушением правил дорожного движения и неправильная парковка СИМ, создающая неудобства передвижения.

При этом пешие инспекторы фиксируют нарушения на фото/видео и передают информацию кикшеринговым компаниям для принятия мер реагирования. С начала мая по результатам отработки только зафиксированных инспекторами ГЦУП нарушений представители кикшеринга заблокировали 150 аккаунтов и выписали более 2 тыс. предупреждений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 22 мая в Петербурге начали действовать новые скоростные ограничения для самокатов.

Варвара Рудич

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