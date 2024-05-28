С начала месяца в Петербурге выявили более 4 тыс. нарушений на электросамокатах
Пешие инспекторы Городского центра управления парковками зафиксировали в Петербурге за месяц более 4 тыс. нарушений правил пользования электросамокатами в зоне платной парковки.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Как сообщили 28 мая в комитете по транспорту Петербурга, в 80% случаев всех нарушений водители СИМ не спешиваются на пешеходных переходах, а продолжают езду. По прежнему часто фиксируется движение на одном электросамокате нескольких человек, использование самокатов несовершеннолетними, движение по улично-дорожной сети с нарушением правил дорожного движения и неправильная парковка СИМ, создающая неудобства передвижения.
При этом пешие инспекторы фиксируют нарушения на фото/видео и передают информацию кикшеринговым компаниям для принятия мер реагирования. С начала мая по результатам отработки только зафиксированных инспекторами ГЦУП нарушений представители кикшеринга заблокировали 150 аккаунтов и выписали более 2 тыс. предупреждений.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 22 мая в Петербурге начали действовать новые скоростные ограничения для самокатов.