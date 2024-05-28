В Уфе проводят проверку по факту конфликта между курсантами кадетского корпуса

Прокуратура Ленинского района Уфы проводит проверку по факту конфликта учеников уфимской кадетской школы-интерната, после которой один подросток попал в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», это Уфимская общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой (кадетский корпус).

Надзорное ведомство проверит безопасность пребывания детей в интернате, оценит действия должностных лиц администрации учреждения и органов системы профилактики. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— отмечается в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «Честный репортаж», 24 мая кадеты завели своего 16-летнего однокурсника в подвал и избили. У подростка сотрясение мозга, синяки, гематомы, разбита голова и разрыв связок плечевых суставов. По словам пострадавшего, он почти ничего не помнит.

Майя Иванова

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