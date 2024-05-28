Глава МИД Польши обвинил Россию в создании миграционного кризиса в Европе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что миграционный кризис, возникший на границе Польши,— это «нападение на Евросоюз». Он также утверждает, что российские власти несут ответственность за отправку мигрантов в Европу из Эфиопии через Ближний Восток и Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner, Reuters Фото: Lisi Niesner, Reuters

«Это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. Затем их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу»,— рассказал господин Сикорский в беседе с газетой La Repubblica.

По его словам, речь идет не о миграции бедного населения, которое ищет лучшей жизни. «На нашей восточной границе мы столкнулись с организованным нападением на Европейский союз. 90% людей, которые пытаются пересечь польско-белорусскую границу, имеют в паспортах российские визы»,— уточнил министр. Он также сказал, что Женевская конвенция, которая призвана защищать права беженцев, рассчитана на «применение к частным лицам», но не к миллионам людей.

В середине мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что для укрепления границы Польши с Россией и Белоруссией будет выделено 10 млрд злотых ($2,6 млрд). Такими мерами намереваются защитить Польшу от нелегальной миграции и возможного военного вторжения, уточнил он.

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