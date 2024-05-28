Велосипедистов, самокатчиков и пешеходов стали чаще штрафовать в Петербурге

В Санкт-Петербурге с начала года зафиксирован рост числа нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов, сообщил «Петербургский дневник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

За первые пять месяцев 2024 года было возбуждено более 5,1 тыс. исполнительных производств по статье 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения). Сумма взысканных штрафов достигла почти 2 млн руб., что примерно на 500 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Из этой суммы 325 тыс. руб. штрафов заплатили велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности. В их отношении было возбуждено 407 исполнительных производств. Большую часть штрафов, 281 тыс. руб., взыскали принудительно. Издание напомнило, что штраф за нарушение ПДД для велосипедистов и самокатчиков составляет 800 руб.

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