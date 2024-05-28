Отдых 399 детей участников СВО обойдется в 3,6 млн рублей

Региональный методический центр дополнительного образования Башкирии по итогам шести закупок у единственных поставщиков 17 и 23 мая заключил контракты на организацию сезонного или круглогодичного отдыха и оздоровления 399 детей участников СВО, следует из сообщений на сайте госзакупок. Общая сумма контрактов составила 3,6 млн руб. Стоимость одной путевки составляет 8,33 тыс. руб. Начальные суммы контрактов — от 166,6 тыс. руб. за отдых 20 человек до 2,25 млн руб. (270 человек). Названия победителей торгов в протоколах не указаны.

Майя Иванова

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