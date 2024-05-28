Lufthansa вернет бесплатные напитки в экономкласс

Германская авиакомпаниия Lufthansa вернет бесплатные напитки для пассажиров экономкласса на ближне- и среднемагистральных рейсах. Речь идет о таких напитках, как кофе и чай. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Йенс Риттер в интервью онлайн-изданию aerotelegraph.

В 2021 году Lufthansa отказалась от бесплатных напитков на коротких рейсах — пассажиры получали только бутылку воды и маленькую шоколадку. Чай, кофе и другие напитки продавались в самолете по цене €3–3,5. По словам господина Риттера, авиакомпания надеется, что возвращение бесплатных горячих напитков повысит удовлетворенность клиентов ее работой. Пока это будет введено в тестовом режиме, Lufthansa будет собирать отзывы пассажиров на возвращение бесплатных напитков.

Яна Рождественская