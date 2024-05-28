Росимущества просит признать право собственности на участок в Уфе

Арбитражный суд Башкирии принял к производству исковое заявление Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) к региональному министерству земельных и имущественных отношений о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок в Демском районе Уфы общей площадью 2,5 га. Участок расположен на Центральной улице и относится к категории земель населенных пунктов с видом разрешенного использования — для эксплуатации производственной базы. Кадастровая стоимость участка составляет 15,8 млн руб.

В качестве третьих лиц к делу привлечены Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по республике, ОАО «Российские железные дороги» и индивидуальный предприниматель Нина Крестьянова.

Предварительное судебное заседание назначено на 16 июля.

Майя Иванова

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