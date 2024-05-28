Федеральный грант 200 млн рублей получит дзержинский «Хромос Инжиниринг»

ООО «Хромос Инжиниринг» (Дзержинск, Нижегородская область) получит грант федерального Центра поддержки инжиниринга и инноваций 200 млн руб. на создание и запуск производства по выпуску хроматографов для нефтегазовой отрасли.

По данным нижегородского правительства, разработанный компанией программно-аппаратный комплекс контроля качества показателей газа пока не имеет аналогов в России. Запуск нового производства позволит заместить иностранное оборудование аналогичного типа. Заказчиком новой продукции «Хромос Инжиниринг» станет одна из крупных российских нефтегазовых компаний.

По словам генерального директора нижегородской компании Александра Полякова, новый программно-аппаратный комплекс «Хромос ПГХ-1000.1» разработан специально под задачи заказчика. Он будут применяться для контроля качества добываемого, транспортируемого и перерабатываемого газа. Оборудование будет работать по всей территории России, в том числе — в условиях крайнего севера. Его можно использовать как при модернизации действующих и строительстве новых объектов, так и во время проектно-изыскательных работ.

Андрей Репин