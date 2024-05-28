«Башавтотранс» наказали за нарушение правил обучения водителей в Нефтекамске

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск прокуратуры Нефтекамска о привлечении ГУП «Башавтотранс» к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ) при обучении водителей.

По данным прокуратуры, согласно лицензии, обучение водителей «Башавтотранса» в Нефтекамске должно было вестись в здании ГУПа на Высоковольтной улице. Фактически, установило ведомство, уроки проходили в здании на Трактовой улице в помещениях, не прошедших проверку соответствия санитарным правилам.

«Башавтотранс» просил суд отказать в удовлетворении иска или снизить размер штрафа «в связи с тяжелым финансовым положением». Суд ограничился предупреждением.

Идэль Гумеров

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