Студентка из Сыктывкара попала в реанимацию после солнечных ванн в Петербурге

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации попала в ожоговую реанимацию после того, как провела полтора часа под солнцем рядом с общежитием на Вертолетной улице, сообщила «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

21-летняя уроженка Сыктывкара вышла принять солнечные ванны около 16 часов 27 мая. Через полтора часа скорая помощь забрала ее в тяжелом состоянии в реанимацию. У девушки диагностировали ожог первой степени, поразивший 80% тела. По классификации МЧС, ожог первой степени — поражение, которое затрагивает верхний слой кожи.

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