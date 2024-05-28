Студентка из Сыктывкара попала в реанимацию после солнечных ванн в Петербурге
Студентка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации попала в ожоговую реанимацию после того, как провела полтора часа под солнцем рядом с общежитием на Вертолетной улице, сообщила «Фонтанка».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
21-летняя уроженка Сыктывкара вышла принять солнечные ванны около 16 часов 27 мая. Через полтора часа скорая помощь забрала ее в тяжелом состоянии в реанимацию. У девушки диагностировали ожог первой степени, поразивший 80% тела. По классификации МЧС, ожог первой степени — поражение, которое затрагивает верхний слой кожи.