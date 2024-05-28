Нижегородца будут судить за изнасилования и убийства пенсионерок

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому инкриминируют изнасилование и убийство пенсионерок. По данным прокуратуры, первое нападение произошло в Ивановской области в начале июня 2023 года.

В лесу около деревни Филино Шуйского района обвиняемый напал на 63-летнюю женщину, собиравшую грибы. Он изнасиловал пенсионерку, задушил ее и похитил телефон и ювелирные украшения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Через несколько дней в Починковском районе Нижегородской области он вновь напал в лесу на пенсионерку и изнасиловал ее. После этого обвиняемый нанес жертве 22 удара ножом в шею и туловище. Женщина умерла на месте.

По данным следственного комитета, установить и задержать нападавшего удалось благодаря проведенной судебной генетической экспертизе по объектам, изъятым в ходе осмотра мест происшествия. Вину в совершении преступлений мужчина признал частично, но следователи считают, что ими собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин