Песков не подтвердил планы созвать саммит в Саудовской Аравии с участием России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «гипотетическими рассуждениями» сообщения о планах провести конференцию по Украине в Саудовской Аравии. По его словам, речи о подобном мероприятии и участии в нем России сейчас не идет. Ранее о таком саммите писал Bloomberg.

«Пока мы видим, что идет попытка подготовить конференцию в Швейцарии. Конференцию, которая, с нашей точки зрения, абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины»,— сказал господин Песков в разговоре с RT.

По его словам, вести переговоры по поводу мира на Украине без участия России абсурдно. «Но пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься. Чего-то другого осязаемого пока нет»,— подытожил господин Песков.

27 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о планах Евросоюза осенью провести встречу для обсуждения мира на Украине с российской делегацией. По данным источников, мероприятие пройдет в Саудовской Аравии. Оно должно стать продолжением швейцарского саммита мира, который запланирован на июнь. В 2023 году в Джидде Саудовской Аравии уже проходила встреча, на которой обсуждались пути решения украинского конфликта. Однако она прошла без участия России.

С 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке пойдет мирная конференция по Украине. К участию были приглашены 160 стран. МИД Швейцарии сообщал о важности присутствия на саммите России, Украина выступала против. По итогу российская делегация приглашения не получила. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на саммите обсудят три пункта формулы мира: возвращение детей, обмен военнопленными, ядерная и продовольственная безопасность. 17 мая президент России Владимир Путин сказал, что целью швейцарского саммита является коллективный ультиматум России. Он заявил, что не намерен обсуждать формулы мира, «основанные на хотелках» Украины.

Подобнее о форуме — в материале «Швейцарскому форуму не нашли формулу».

Александра Горошилова