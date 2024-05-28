Главу Госкомветеринарии Башкирии привлекли к дисциплинарной ответственности

Прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе республиканского госкомитета по ветеринарии. Как сообщается в релизе прокуратуры, должностные лица ведомства предоставляли ложные сведения о доходах, не декларировали банковские счета с крупными суммами денежных средств, объекты недвижимости и автомобили.

Также обнаружились факты конфликта интересов при заключении госконтрактов с использованием бюджетных средств. Например, глава одной из ветеринарных станций заключил контракт о поставке товара с фирмой, принадлежащей родному брату. Некоторые сотрудники работали одновременно в ведомстве и фирмах, которые производили, перерабатывали и продавали продукцию животноводства и, используя положение, составляли документы о ветеринарном благополучии товаров. В нескольких госучреждениях трудились родственники руководители и получали премии.

После прокурорской проверки в правительство республики было внесено представление, более 40 сотрудников госкомитета, в том числе председатель Азат Зиганшин и его заместитель, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Идэль Гумеров

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