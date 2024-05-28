Хозуправление Башкирии потратит 6 млн рублей на печатную продукцию

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 7 июня выберет подрядчика изготовления печатной продукции, в том числе наградной, из материала исполнителя, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 6 млн руб., его оплатит бюджет республики.

Услуги необходимо оказывать с даты заключения государственного контракта до 25 декабря по заявкам заказчика в течение 24 часов с момента поступления заявки от заказчика. Всего требуется 163 вида печатной продукции (алфавитные указатели постановлений, блокноты, визитки, буклеты, журналы, удостоверения, телефонные справочники, брошюры, настольные календари, наградные удостоверения, почетные грамоты, открытки, приглашения на мероприятия и так далее). Исполнитель должен после получения заявки оперативно изготовить эскиз, согласовать его с заказчиком, распечатать. Согласование и доработка по эскизу проводятся в любое время суток, в рабочие, выходные и праздничные дни.

Майя Иванова

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