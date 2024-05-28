В Башкирии закупают оборудование для обучения школьников управлению беспилотниками

Министерство образования и науки Башкирии на аукционе 6 июня выберет поставщика компьютерного оборудования для обучения школьников навыкам управления беспилотными аппаратами в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Начальная цена контракта составляет 52,7 млн руб., его профинансирует бюджет республики.

По условиям торгов, победитель обязан в течение 45 календарных дней со дня заключения контракта поставить в 20 школ республики 300 автоматизированных рабочих мест и 20 интерактивных панелей.

1 июля в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС» в 523 школах откроются специализированные кружки и в 30 колледжах — центры практической подготовки для обучения управлению беспилотниками. Учебные заведения, участвующие в проекте, будут оснащены учебными беспилотниками.

Ранее в рамках проекта «Беспилотные авиационные системы» минобразования Башкирии заключило контракты на поставку оборудования общей стоимостью около 21 млн руб.

Майя Иванова

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