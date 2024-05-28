Скончалась 32-летняя сотрудница Воронежского заповедника

Сотрудница лесного отдела Воронежского заповедника имени В.М. Пескова, инженер по лесопользованию Кристина Дикарева скоропостижно скончалась за месяц до своего 33-летия. Об этом сообщили в учреждении.

«Мы все очень скорбим по сотруднику, который так рано и трагично от нас ушел»,— сказали представители заповедника и добавили, что известие о смерти коллеги стало для них «шоковым».

Кристина Дикарева окончила Воронежскую государственную лесотехническую академию (сейчас — Воронежский государственный лесотехнический университет). Затем несколько лет работала в управлении лесного хозяйства Воронежской области (сейчас — министерство). С марта 2021 года занимала должность инженера по лесопользованию Воронежского заповедника имени В. М. Пескова.

Денис Пискунов

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