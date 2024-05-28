Александр Фролов назначен заместителем гендиректора ПАО «Т Плюс»

Директор Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Фролов назначен на должность заместителя генерального директора компании по технической политике и инжинирингу. По данным пресс-службы «Т Плюс», на новой должности он будет заниматься вопросами повышения эффективности производства, внедрения инноваций и развития технологической независимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Фролов

Фото: «Т Плюс» Директор нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Фролов

Фото: «Т Плюс»

Александр Фролов окончил аэрокосмический факультет Пермского государственного технического университета. С начала карьеры на разных должностях работал на предприятиях, входящих сегодня в контур «Т Плюс», начав с должности слесаря по ремонту турбинного оборудования на Пермской ТЭЦ-9. В 2016 году стал директором Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс».

Андрей Репин