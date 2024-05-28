Глобальная конкурентоспособность региональных банков

Банк «Центр-инвест» принял участие в XXIV Всероссийской банковской конференции «Банки и институты развития в России: формат взаимодействия и сотрудничества» и представил преимущества бизнес-модели региональных банков.

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Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н. Александр Долганов выступил с докладом «Региональный банкинг: глобальная конкурентоспособность» на сессии конференции «Региональный взгляд на экономику, МСП, региональные институты развития».

Александр Долганов поделился показателями деятельности банков на примере крупных регионов Южного Федерального округа, которые демонстрируют, что региональные банки сконцентрированы на финансировании реального сектора экономики и успешно решают задачи клиентов.

В кредитных портфелях региональных банков выше доля МСП и ИП. При этом региональные банки эффективнее управляют рисками — качество портфелей локальных кредитных организаций в 2-4 раза выше, чем у иногородних банков.

Региональные банки учитывают не только локальные риски, но и глобальные возможности, используют апробированные решения цифровых технологий, тесно сотрудничают с местными вузами для обучения и формирования лучших кадров, ответственно кредитуют население и бизнес.

Опыт банка «Центр-инвест» наглядно иллюстрирует преимущества и роль региональных банков в ускорении развития регионов и технологического суверенитета экономики. Стратегия банка объединяет в себе глобальные Цели устойчивого развития и приоритеты Национальных проектов России. На 01.03.2024 года инвестиции банка «Центр-инвест» в решение глобальных целей составили 533,6 млрд рублей, в национальные проекты банк инвестировал 473,3 млрд рублей.

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