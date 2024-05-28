Демскую развязку в Уфе благоустроит компания «Технострой» за 70 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы подписало контракт на благоустройство Демской развязки с ООО «Технострой», единственным участником открытого конкурса. По данным сайта госзакупок, уфимская компания согласилась выполнить работы за 69,9 млн руб. — на 46 тыс. руб. ниже начальной цены. 66,4 млн руб. будет выделено из республиканского бюджета, 3,5 млн руб. — из бюджета Уфы.

Благоустройство выполняется «для привлечения дополнительного внимания» к Уфе в честь ее 450-летия. Подрядчик должен высадить 157 сизых елей сорта «Коника» и 25 горных сосен сорта «Бенджамин», около 2 тыс. кустарников и более 117 тыс. многолетних злаковых и цветущих растений. Также нужно разбить газон на площади 4,8 тыс. кв. м, провести дорожные работы, установить бордюры и оборудовать систему автополива. Работы должны быть выполнены до 31 июля.

ООО «Технострой» зарегистрировано в 2021 году, основной вид деятельности — аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Организация принадлежит Динару Валиахметову. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка компании составила 152 млн руб., чистая прибыль — 861 тыс. руб. Ранее «Технострой» получил 11 госконтрактов на 306 млн руб. В конце прошлого года компания заключила контракт с ГКУ «Хозяйственное управление» на 76 млн руб. на содержание территорий возле зданий органов власти.

Идэль Гумеров

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