Машиностроительная компания «Витязь» из Ишимбая судится из-за названия

В арбитражном суде Башкирии началось рассмотрение иска производителя вездеходов АО «Машиностроительная компания "Витязь"» к одноименной уфимской фирме, занимающейся ремонтом и техобслуживанием автомобилей. Истец просит запретить ответчику использовать наименование «Витязь», так как, по его мнению, оно является частью фирменного названия машиностроительной компании. Также истец требует установить судебную неустойку в размере 10 тыс. руб. за каждый день использования наименования после удовлетворительного решения суда. Предварительное судебное заседание состоялось 22 мая, судебное разбирательство назначено на 7 августа.

АО «Машиностроительная компания "Витязь"» зарегистрировано в 2005 году в Ишимбае. Предприятие выпускает машины высокой проходимости, в том числе для нужд Министерства обороны. АО принадлежит концерну «Уралвагонзавод» (госкорпорация «Ростех»). Уставный капитал общества (по данным Rusprofile) — 277,6 млн руб. 20 мая пресс-служба «Уралвагонзавода» сообщила в социальных сетях, что за ишимбайской компанией было закреплено коммерческое обозначение АО «МК "Витязь"».

Уфимское ООО «Витязь» действует с 2022 года. Основной вид деятельности — техобслуживание и ремонт автотранспортных средств. Уставный капитал — 25 тыс. руб. Учредитель — Владимир Стрелков. По данным Rusprofile, выручка компании в 2022 году составила 59 млн руб., чистая прибыль — 286 тыс. руб.

Идэль Гумеров

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