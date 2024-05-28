Возбуждено уголовное дело по факту хищения лифтов в Уфе

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту хищения лифтов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Дело возбуждено по материалам прокуратуры Калининского района Уфы, которая установила, что собственники квартир в многоквартирных домах на Стадионной, Касимовской, Гвардейской улицах на общих собраниях приняли решение о замене лифтового оборудования и утилизации его специализированной компанией.

Вопреки условиям договора подрядчик демонтировал и передал 27 лифтов и запасные части к ним не уполномоченному на это лицу. Ущерб жителям домов составил около 440 тыс. руб.

По данным «Ъ-Уфа», подрядчиками являются АО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «ТД "Объединенные лифтостроительные заводы — Уфа"». Они передали лифты директору обслуживающей организации.

Майя Иванова

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