«Башнефть» выплатит 44 млрд рублей дивидендов за 2023 год

Совет директоров АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям на общую сумму 44 млрд руб. Размер выплаты на одну ценную бумагу составит 249,7 руб. Сумма выплат по обыкновенным акциям общества составит 36,9 млрд руб., по привилегированным — 7,4 млрд руб. Претендовать на получение дивидендов смогут лица, которые приобретут акции до 12 июля этого года. На выплату дивидендов будет направлена четверть чистой прибыли компании. За 2023 год «Башнефть» получила 178,88 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, по РСБУ — 167,42 млрд руб.

Наталья Балыкова

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