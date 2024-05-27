«Автодор» утвердил стоимость абонементов для проезда по трассе М-12

Госкомпания «Автодор» ввела семь типов абонементов для оплаты проезда по новой трассе М-12 «Восток» Москвы до Казани. Абонементы рассчитаны на водителей, которые регулярно передвигаются по одному маршруту. Компания обещает, что стоимость одной поездки для них снизится на 15—20%.

Например, 20 поездок по маршруту Сергач (Нижегородская область) — Шумерля (Чувашия) будут стоить 4930 руб. для водителей легкового транспорта и 8560 рублей для грузовых машин.

Проезд от Москвы до Казани по абонементу для легковых машин обойдется в 4916 руб., для грузовых — 9142 руб.

Ирина Андреева