В Уфе проезд в маршрутках подорожает до 45 рублей

В Уфе с 3 июня шесть частных перевозчиков увеличат стоимость проезда в маршрутных автобусах. Такое решение приняли предприниматель Фанис Батыров, ООО «Уфимские автобусные линии», ООО «ПАН АВТО», ООО «Альянс СКД», ООО «Арбат +» и ООО «Инженерный центр "Техника"», сообщили в пресс-службе мэрии.

Стоимость проезда на маршрутах №227, 244, 218 и 257К составит 40 руб., на №209, 211, 212, 221, 225, 228, 229, 230, 232, 235, 243, 249, 262К, 266, 270 и 55С — 41 руб. Стоимость проезда на маршруте №207 увеличится до 45 руб.

Оплата поездки наличными или по карте, включая «Алгу», будет одинаковой.

«Повышение стоимости за проезд в общественном транспорте связано с ростом цен на запчасти, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей»,— сообщили в мэрии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с 3 июня стоимость поездки в автобусах ГУП «Башавтотранс» составит от 34 до 41 руб.

Венера Хисамова

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