С 31 мая по 16 июня в Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль искусств «Стрелка» — самый масштабный за пять лет проведения: в этом году он объединяет более 30 участников. В программе — академическая вокальная музыка разных эпох, от Моцарта, Перголези и Глинки до Вайля, Шнитке и Десятникова, звезды мировой оперной сцены и несколько российских премьер. Подробнее о том, почему концерты «Стрелки» нельзя пропустить, — художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, создатель и художественный руководитель фестиваля «Стрелка» Алексей Трифонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Суть концепции фестиваля — слияние простого и сложного. Чего в этом году больше? Как, по вашему опыту, нижегородская публика принимает музыку, которую принято считать «сложной»?

— Нам удалось выдержать баланс между программами, рассчитанными на разного зрителя: многие будут интересны широкой публике, а другие рассчитаны на искушенного слушателя. «Стрелка» открывает публике новые для нее имена и произведения. Эксперименты вызывают бурю обсуждений, но потом вновь и вновь горячо приветствуются зрителями.

— В чем отличия фестиваля этого года от предыдущих?

— Без сомнения, это самый масштабный фестиваль за все годы. «Стрелка» в 2024 году идет три недели и объединяет более 30 солистов, два симфонических оркестра и камерные ансамбли. На фестивале представлена музыка разных эпох — от Ренессанса до современности. Главный фокус, как и прежде, — академическая вокальная музыка в разных ее жанрах. Но мы впервые представляем крупную вокально-симфоническую форму — первый день фестиваля откроет «Песнь о земле» Густава Малера в исполнении оркестра La Voce Strumentale под управлением Федора Леднева.

«Песнь о земле» крайне редко исполняется на нижегородской сцене и является одним из сложнейших произведений в мире для оркестра и вокалистов.

Мы сохранили и традиционные гала-концерты — в этом году они посвящены музыке В.А. Моцарта и Курта Вайля. Кроме того, в этом году отмечается юбилей М.И. Глинки, его произведениям посвящен отдельный концерт в рамках фестивальной программы.

— На каких исполнителей вы рекомендуете обратить внимание?

— В этом году на нижегородской сцене выступят яркие звезды со всего мира. Впервые на нашей сцене в концерте «Глинка — гений русской музыки» появится Мария Баракова — победитель международного конкурса им. П.И. Чайковского, лауреат международной профессиональной премии BraVo, одна из самых интересных меццо-сопрано в мире.

Гости фестиваля смогут услышать один из лучших фортепианных дуэтов — заслуженная артистка России Людмила Берлинская и лауреат международных конкурсов Артур Ансель представят программу «Легенды рояля».

Удивительный концерт ждет нас 9 июня: прозвучат произведения Леонида Десятникова в исполнении заслуженного артиста Алексея Гориболя — пожалуй, лучшего интерпретатора музыки этого композитора, заслуженной артистки России сопрано Надежды Павловой и тенора Сергея Година, а также солистов оркестра La Voce Strumentale.

Всеми любимый актер и режиссер Вениамин Смехов прочтет стихи обэриутов — Д. Хармса, А. Введенского, К. Вагинова, Н. Олейникова.

Для нас большая радость вновь принимать Российский национальный оркестр. Он уже участвовал в фестивале «Стрелка» в 2021 году. В этом году они привезут программу из киномузыки Альфреда Шнитке, которому в 2024 году исполнилось бы 90 лет.

Концерт «Моцарт-гала» объединил самых ярких нижегородских солистов и великолепный оркестр La Voce Strumentale под управлением дирижера Ивана Великанова. Зрители смогут насладиться исполнением уже полюбившихся всем Надежды Павловой, Яны Дьяковой, Бориса Степанова, Константина Сучкова и Георгия Екимова.

Еще один интересный гость фестиваля «Стрелка» — лауреат Международного конкурса им. С.В. Рахманинова, французский дирижер Клеман Нонсье, который будет дирижировать 16 июня концертом из музыки Курта Вайля. Клеман искренне любит Россию и русскую культуру, регулярно выступает на крупнейших столичных сценах с ведущими отечественными оркестрами. В концерте примут участие ведущие солисты нашего театра.

— Будут ли премьеры?

— Да, нас ждут несколько премьер. Главная — 7-9 июня на основной сцене театра: мировая премьера балета Юрия Красавина «Пикова дама» в хореографии Максима Петрова. Партию графини исполнит прима-балерина Большого театра Мария Александрова.

Также в программу фестиваля вошел концерт с не исполнявшейся ранее в России и Нижнем Новгороде музыкой композитора эпохи барокко Джованни Баттиста Перголези. Так случилось, что у нас все знают и активно исполняют только одно произведение композитора — «Sabat Mater», но у него есть масса других великолепных композиций, с которыми мы хотим познакомить наших зрителей. Солистами выступят любимые нижегородской публикой Яна Дьякова, Диляра Идрисова, Галина Круч. Дирижер — Игорь Бобович.

Впервые в России в рамках фестиваля целиком прозвучит музыка Курта Вайля к спектаклю «Мари Галанте», написанная им в 1934 году в Париже.

А произведение Леонида Десятникова «Idishe» на «Стрелке» ждет второе исполнение в России. Впервые композиции прозвучали в Санкт-Петербурге на концерте к Международному дню памяти жертв холокоста в январе этого года.

Каждый из этих композиторов — яркий представитель своей эпохи, их музыка понятна широкому слушателю, но за этим скрывается ее изысканность и элегантность.