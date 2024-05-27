В июне в Нижнем Новгороде выпадет вдвое больше осадков, чем год назад

«Яндекс Погода» представила прогноз на лето 2024 года. По данным сервиса, в июне в большинстве регионов России температура будет выше средних многолетних значений, в том числе в европейской части. Количество осадков не будет выходит за пределы средних многолетних значений, однако в Нижнем Новгороде их выпадет вдвое больше, чем в июне 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Июль в этом году в европейской части России будет более жарким, чем обычно. В Приволжском федеральном округе, по прогнозам метеорологов, температура превысит средние 30-летние показатели.

Август будет дождливым во всех регионах. В Нижнем Новгороде выпадет вдвое больше осадков, чем в августе 2023 года.

Ирина Андреева