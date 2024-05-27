В Башкирии старший воспитатель детсада обвиняется в передаче взяток

Туймазинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении старшего воспитателя детского сада, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, женщина с мая 2018 года по март 2023 года в качестве посредника получала от шести работников детсада наличные и передавала их заведующей «за покровительство и неприменение к ним мер дисциплинарного характера». Всего таким образом она передала более 1,8 млн руб.

Обвиняемая признала вину.

Майя Иванова

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