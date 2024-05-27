Двух граждан Алжира выдворили из России нижегородские судебные приставы
Нижегородские судебные приставы выдворили из России двух граждан Алжира. По данным регионального управления ФССП РФ, Поводом для выдворения стало нарушения иностранцами правил пребывания в России.
Перед выдворением алжирцы были оштрафованы.
Судебные приставы проводили иностранных граждан до одного из аэропортов Москвы и передали сотрудникам пограничной службы. Теперь мигранты смогут вновь приехать в России не ранее, чем через пять лет.