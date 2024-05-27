Приволжский округ занял второе место по количеству заявлений о врачебных ошибках

По итогам 2023 года Приволжский федеральный округ занял второе место в России по количеству поданных заявлений о врачебных ошибках. Об этом рассказал доцент кафедры уголовного права МГЮА Арсений Бимбинов на научно-практической конференции по медицинскому уголовному праву. Данными поделился главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Так, в тройке лидеров оказались Центральный (1 тыс. заявлений), Приволжский (740 заявлений) и Дальневосточный округа (654 заявления).

В России в целом количество заявлений о врачебных ошибках снизилось с 5,7 тыс. до 4,4 тыс., а число уголовных дел в отношении медиков, напротив, выросло с 1,9 тыс. до 2,3 тыс.

Чаще всего дела возбуждались по ст. 109 УК РФ («Смерть по неосторожности») и ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Чаще других под следствие попадали акушеры и гинекологи.

Елена Ковалева