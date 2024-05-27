В нижегородской больнице врач-реаниматолог умер на работе

Врач-анестезиолог-реаниматолог городской клинической больницы №12 в Нижнем Новгороде скончался на рабочем месте. По данным трудовой инспекции, коллеги обнаружили его в ординаторской без признаков жизни. Врач сидел на диване без дыхания и пульса.

Сотрудники больницы провели реанимационные мероприятия, пострадавший стал подавать признаки жизни. Его перевезли в специальную палату, где продолжали реанимационные мероприятия. Это не помогло, через некоторое время была констатирована его смерть.

Трудовая инспекция начала расследование, в ходе которого намерена выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. В инспекции случившееся считают несчастным случаем.

Андрей Репин