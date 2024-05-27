Олег Дикун возглавил нижегородское отделение посольства Беларуси в России

Новым руководителем нижегородского отделения посольства республики Беларусь в России стал Олег Дикун. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«У нас амбициозные планы — укрепление сотрудничества Беларуси и Нижегородской области как в торгово-экономических вопросах, так и в культурных, социальных»,— сказал господин Дикун. В частности, на этот год запланированы Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей и участие делегации из Беларуси в саммите министров иностранных дел стран БРИКС, на следующий — Форум регионов Беларуси и России.

Олег Дикун ранее работал директором по инвестиционной деятельности и коммуникациям белорусской машиностроительной компании ОАО «Амкодор». До него нижегородское отделение посольства республики четыре года возглавлял Владимир Воронкович, он завершил дипломатическую миссию в середине марта.

Елена Ковалева